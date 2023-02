Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Longkamp, B50n (ots)

Am Samstag, den 11.02.2023, gingen gegen 02:05 Uhr Meldungen über einen schweren Verkehrsunfall auf der B50n mit mehreren verletzten Personen ein.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 45-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die B50n aus Richtung Wittlich kommend in Richtung Morbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in Höhe der Ortslage Longkamp mit ihrem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend schleuderte sie zurück auf die Fahrbahn, wo ihr Wagen zum Stehen kam. Die 45-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt alleine in ihrem Fahrzeug.

Folgend befuhr ein mit zwei Personen besetzter Pkw die Strecke in der selben Fahrtrichtung. Aus bislang ebenfalls ungeklärter Ursache prallte dieser Wagen sodann in den auf der Fahrbahn stehenden Wagen der 45-Jährigen, welche sich zu diesem Zeitpunkt noch in ihrem Fahrzeug befand.

Der 18-Jährige Fahrer des zweiten Pkw wurde durch den Unfall schwer, sein 19-Jähriger Beifahrer vermutlich nur leicht verletzt. Für die 45-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Trier wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die B50n ab der Anschlussstelle Traben-Trarbach in Fahrtrichtung Morbach für den Verkehr voll gesperrt. Die Sperrung wird aufgrund von Aufräum- und Reinigungsarbeiten voraussichtlich noch bis ca. 8 Uhr andauern.

Im Einsatz waren die zuständige Autobahnpolizei Schweich, die Polizeiinspektionen Wittlich und Bernkastel-Kues, der Rettungsdienst sowie umliegende Feuerwehren. Die Verkehrsmaßnahmen wurden durch die Straßenmeisterei Wittlich betreut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell