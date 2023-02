Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nach Einbruchsdiebstahl in Filiale einer Werttransportfirma fahndet die Kriminalpolizei mit Fotos und in der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" nach den Tätern

Idar-Oberstein (ots)

Am 7. Dezember 2022 brachen gegen 21.10 Uhr mindestens drei unbekannte Täter in die Niederlassung einer Werttransportfirma in der Tiefensteiner Straße im Idar-Obersteiner Stadtteil Tiefenstein ein (unsere Pressemitteilungen vom 9.12.22 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5389987 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5391027).

Die Täter reisten in einem weißen Transporter über die Straße Mühlschied zum rückwärtigen Teil des Gebäudes an. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und stahlen mehrere besonders gesicherte, metallene Transportkisten und Schutzverpackungen, in denen Schmuck und andere Wertgegenstände zum Transport vorbereitet waren. Zuvor zerstörten und beschädigten sie an der Außenseite des Gebäudes angebrachte Überwachungskameras.

Der Einbruch und das Verladen der Beute dauerten nur wenige Minuten, sodass die Täter trotz unmittelbar eingeleiteter Alarmierung der Polizei bereits auf der Flucht waren. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den Flüchtenden verliefen ergebnislos. Allerdings konnten Verpackungen und diverse Schriftstücke aus der Beute in mehreren Müllsäcken verpackt vor den Anwesen Ezenichstraße 60 und Heidensteil 44 im Stadtteil Idar aufgefunden werden.

Zwischenzeitlich geht die Polizei von einem Beutewert im siebenstelligen Bereich, bestehend aus hochwertigen, individuellen Schmuckstücken, Edelsteinen sowie Goldbarren und -münzen, aus.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten die Fahnder der Kriminaldirektion Trier Aufnahmen einer Überwachungskamera sichern.

Nun fahndet die Polizei öffentlich mit Fotos der maskierten Täter, der Transportbehältnisse, von Schmuckstücken aus der Beute, den aufgefundenen Säcken und einem Vergleichsfahrzeug nach den Einbrechern. Ferner stellen die Ermittler konkrete Fragen zur Tat. All dies finden Interessierte auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter dem Link: https://s.rlp.de/uAfpC

Zudem wird der Einbruch als sogenannter Studiofall in der kommenden Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" am Mittwoch, den 15. Februar 2022, ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Nach der Sendung wird auch ein Video auf der Fahndungsseite zur Verfügung stehen, auf dem die Täter im Tatobjekt aufgezeichnet wurden.

Die Ermittler erhoffen sich hierdurch zielführende Hinweise aus der Bevölkerung.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlungen führen, hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgesetzt. Zusätzlich hat die geschädigte Werttransportfirma eine Belohnung von 20.000 Euro ausgelobt.

Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen und Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen. Die Belohnung kann ebenfalls unter Wahrung der Vertraulichkeit, z.B. über einen Mittelsmann ausgezahlt werden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2480 entgegen.

Für Menschen, die sich vertraulich an die Ermittler wenden wollen, ist ein so genanntes Vertrauenstelefon eingerichtet worden. Unter der Telefonnummer 0152/28854968 können Personen ohne Angabe ihrer Identität vertrauliche Mitteilungen machen.

