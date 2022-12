Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schadensträchtiger Einbruchsdiebstahl in Werttransportfirma

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 07.12.2022 drangen mindestens drei bislang unbekannte Täter abends gegen 21.10 Uhr in die Räumlichkeiten einer Werttransportfirma in der Tiefensteiner Straße ein. Die Einbrecher entwendeten hierbei mehrere größere graue Transportkisten aus Stahl, in denen sich hauptsächlich Schmuck befand. Der Wert des Diebesguts liegt im hohen sechsstelligen Eurobereich. Von einem Zeugen wurde im Tatzeitraum in Tatortnähe in der Straße "Untere Mühlschied" ein weißer Transporter beobachtet, der sehr schnell unterwegs gewesen sei.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich und erhofft sich auch weitere Hinweise bzgl. des o.g. weißen Transporters.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell