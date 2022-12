Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Freizeitgelände

Berschweiler bei Baumholder (ots)

Am 07.12.2022 wurde der PI Baumholder ein Einbruch in ein Freizeitgelände, nähe dem Sportheim Berschweiler, gemeldet. Da die Täter von einer Wildkamera fotografiert wurden, lässt sich die Tat auf den 02.12.2022, 16:55 Uhr festlegen. Am Tattag wurde in diesem Bereich ein verdächtiger schwarzer Opel mit unbekannten französischen Kennzeichen beobachtet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell