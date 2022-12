Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf-Oelde. Schwerpunktkontrollen für mehr Sicherheit

Warendorf (ots)

In regelmäßigen Abständen führt die Polizei im Kreis Warendorf Schwerpunkttage durch, an denen bestimmte Unfallursachen im Fokus stehen. Am Mittwoch (30.11.2022) kontrollierten Polizistinnen und Polizisten Verkehrsteilnehmer im Wachbereich Oelde verstärkt Verkehrsteilnehmer.

Das Ziel: Sensibilisierung für eine regelkonforme Teilnahme am Straßenverkehr und der damit einhergehenden Verminderung von Verkehrsunfällen.

Insgesamt waren 63 Autofahrer zu schnell, 46 Mal davon wurde ein Verwarngeld erhoben, 17 Mal eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ausgestellt. 8 Verkehrsteilnehmer nutzten ihr Handy während der Fahrt, 4 hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. 24 Verkehrsteilnehmer begingen weitere Verstöße und 3 Mal musste eine Elternmitteilung ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell