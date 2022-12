Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Mehrere Autos aufgebrochen - wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots)

Mehrere Autos waren das Ziel von unbekannten Tätern zwischen Dienstag (29.11.2022) und Mittwoch (30.11.2022) in Sassenberg-Füchtorf.

Zwischen Dienstag, 13.00 Uhr und Mittwoch, 16.00 Uhr wurde ein Pkw in der Dr.-Bernhard-Riese-Straße angegangen. Das Auto stand verschlossen vor einem Wohnhaus. Im Innern durchwühlten die Täter verschiedene Fächer.

Auch in der Straße Knapp brachen ein oder mehrere Täter in ein Auto ein - vermutlich zwischen Dienstag, 21.45 Uhr und Mittwoch, 06.45 Uhr.

Zwischen Dienstag, 15.30 Uhr und Mittwoch, 08.30 Uhr sind die Täter in ein Auto an der Emanuel-von-Ketteler-Straße eingebrochen, genau wie in einen Pkw, der an der Von-Korff-Straße abgestellt war. In der Dr.-Bernhard-Riese-Straße sind gleich zwei Autos angegangen worden.

Der oder die Täter flüchteten jeweils mit Diebesgut - zum Teil wertig, zum Teil Alltagsgegenstände. Wer hat den oder die Täter beobachtet? Wer kann Hinweise geben oder hat weitere Informationen?

Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Wir weisen dringend darauf hin: - Keine Wertsachen im Auto liegen lassen. Weder offen noch versteckt, nicht lang und nicht kurz - nehmen Sie Wertsachen immer heraus - Schließen Sie Ihr Auto immer ab - auch wenn Sie "nur kurz irgendwo reinspringen" - Fenster ebenfalls geschlossen halten, sollten Sie das Auto parken

Wurde Ihr Auto aufgebrochen oder haben Sie einen Aufbruch und Diebstahl beobachtet? Rufen Sie die Polizei.

Weitere sehr nützliche Tipps Ihr Auto sicherer abzustellen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell