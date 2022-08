POL-FR: Unerlaubte Müllentsorgung

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 31.07.2022, gegen 18 Uhr befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer die L112 talwärts von St. Peter kommend in Richtung Glottertal. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und schlittert mit seinem Motorrad über die Fahrbahn. Hierbei wurde er schwer verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die ...

mehr