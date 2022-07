POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -- Titisee-Neustadt -- Verkehrsunfallflucht -- Zeugen gesucht !

Freiburg (ots) - Am Sonntag, den 31.07.2022, kurz vor 08:00 Uhr, kam es in der Lange Straße in Waldkirch zu einem Verkehrsunfall in Höhe des Vorstadtkiosks. Nach ersten vorliegenden Erkenntnissen der Polizei befuhr der 34-jährige Radfahrer die Lange Straße von Kollnau kommend in Richtung Waldkirch-Stadtmitte. In ...

mehr