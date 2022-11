Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Verkehrsunfall: Eine verletzte Person und Totalschaden #polsiwi

Wilnsdorf- Niederdielfen (ots)

Am späten Mittwochabend (23.11.2022) ist es gegen 23:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B54 zwischen Siegen und der Eremitage gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen nach ist ein 23-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug blieb stark beschädigt in der Böschung liegen. Ein Abschlepper musste das Auto bergen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 23-Jährigen in ein Krankenhaus.

Ob die regennasse Fahrbahn oder eine eventuelle nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich sein könnten, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat bereits aufgenommen hat.

