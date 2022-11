Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Einbrüche im Raum Siegen #polsiwi

Siegen / Siegen-Geisweid / Siegen-Birlenbach (ots)

In den vergangen Tagen ist es zu mehreren Einbrüchen im Raum Siegen gekommen. Bereits über das Wochenende (Samstag, 19.11.2022, 17:00 Uhr - Montag 21.11.2022, 06:15 Uhr) sind unbekannte Täter in der Birlenbacher Straße unterwegs gewesen. Hier drangen die Einbrecher gewaltsam in den Lagerhallenbereich eines Holzhandels ein. Von dort verschaffte man sich Zutritt zu den Büroräumen. Dort öffneten die Täter ebenfalls gewaltsam mehrere Wertbehältnisse und erbeuteten Bargeld. Insgesamt verursachten die Täter einen größeren Sachschaden. Im gleichen Gebäudekomplex drangen die Täter des Weiteren in eine dort befindliche Bildungsstätte ein. Hier durchwühlten sie in mehreren Räumen Schränke und Schubladen. Hier erlangten die Unbekannten einen geringen Bargeldbetrag.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (21.11.2022) waren ebenfalls Einbrecher unterwegs. In der Fludersbach in Siegen drangen der oder die Täter über ein Fenster in das Gebäude einer Reinigungsfirma ein. In der Firma öffnete man gewaltsam ein Büro und durchwühlte hier Schränke und Schubladen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr gelegen haben. In Siegen-Geisweid in der Geisweider Straße waren ebenfalls Montag zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr Einbrecher am Werk. Hier drang man gewaltsam in einen Imbiss ein und entwendete Bargeld.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 5 aus Siegen die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell