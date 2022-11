Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Punsch und Plausch mit der Polizei - Einladung zur "mobilen" Bürgersprechstunde #polsiwi

Siegen (ots)

Die Kreispolizeibehörde sucht immer neue Wege, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Formate wie "Bitte folgen - hier antwortet die Polizei" als Bürgersprechstunde bei Radio Siegen oder das landesweite Format "Coffee with a Cop" haben eins gemeinsam: eine Einladung zum Dialog mit der Polizei. Nachdem "Coffee with a Cop" trotz des typischen Siegerländer Winterwetters mit Sturm und Dauerregen letztes Jahr gut bei den Besuchern ankam, haben sich die Beamtinnen und Beamte für dieses Jahr etwas Neues überlegt. Passend zur Vorweihnachtszeit ist dabei ist die "mobile" Bürgersprechstunde "(Kinder-)Punsch und Plausch mit der Polizei" herausgekommen. Hierzu lädt die Kreispolizeibehörde alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Freitag, den 25.11.2022, zwischen 16:00 und 20:00 Uhr ein. Dann wird die Polizei mit einem Infostand und Ansprechpartnern aus verschiedenen Polizeibereichen (Einsatz, Kriminalität, Verkehr) bei kostenlosem alkoholfreiem Punsch auf der Siegbrücke in der Siegener Bahnhofstraße Rede und Antwort stehen. Daher auch "mobile" Sprechstunde, denn die Polizei führt diese Veranstaltung nicht in irgendwelchen Diensträumen durch, sondern kommt raus zu den Leuten vor Ort. Auch Landrat Andreas Müller als Behördenleiter wird mit dabei sein. Andreas Müller führt aus: "Miteinander statt übereinander reden - das ist wichtig. Die Siegener Innenstadt stand in diesem Jahr immer wieder im Fokus in Sachen Sicherheit. Daher haben die Beamtinnen und Beamten bewusst diese Örtlichkeit gewählt, um die mobile Bürgersprechstunde anzubieten. Und das Motto "Punsch und Plausch mit Polizisten" ist mindestens so eingängig wie Coffee with a Cop". Beide haben gemein, dass hier zu einem anlasslosen und damit unbelasteten Gespräch eingeladen wird."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell