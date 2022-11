POL-SI: Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall #polsiwi

Kreuztal / Hilchenbach-Kredenbach (ots) - Am Freitagabend (18.11.2022) gegen 18:30 Uhr ist es im Bereich Kredenbach und Kreuztal zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei gekommen. Den Ordnungshütern fiel in Kredenbach ein PKW auf, bei dem in der Vergangenheit bereits Unregelmäßigkeiten festgestellt worden sind. ...

mehr