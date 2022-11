POL-SI: Zwei Festnahmen nach räuberischer Erpressung #polsiwi

Siegen / Freudenberg (ots) - Eine 33-jährige Frau wollte am Donnerstagabend (17.11.2022) auf der Polizeiwache in Siegen zwei vermeintlich falsche Polizeibeamte anzeigen. Am Ende saß sie selber in der Arrestzelle. Am gleichen Tag erschienen bei der Frau in Freudenberg zwei Personen, die sich als Polizeibeamte der Polizeiinspektion Betzdorf ausgaben. Die Frau ...

mehr