Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Frau zeigt vermeintlich falsche Polizeibeamte an - und wird selber festgenommen #polsiwi

Siegen / Freudenberg (ots)

Eine 33-jährige Frau wollte am Donnerstagabend (17.11.2022) auf der Polizeiwache in Siegen zwei vermeintlich falsche Polizeibeamte anzeigen. Am Ende saß sie selber in der Arrestzelle.

Am gleichen Tag erschienen bei der Frau in Freudenberg zwei Personen, die sich als Polizeibeamte der Polizeiinspektion Betzdorf ausgaben. Die Frau schilderte auf der Polizeiwache Siegen, dass sie den beiden Personen nicht die Tür geöffnet hätte, da sie anzweifelte, dass es sich um echte Polizisten handelte. Schließlich seien diese in Zivil und nicht in Uniform gewesen. Dieses wollte sie nun zur Anzeige bringen.

Bei der Aufnahme der Personalien der Frau kam heraus, dass gegen die 33-Jährige selbst zwei Haftbefehle existierten. Dies war auch der Grund, warum die Betzdorfer Polizei bei der Dame vorbei schaute. Nach Angaben der Frau wusste sie nichts von den Haftbefehlen und war dementsprechend überrascht. Es änderte aber nichts daran, dass die 33-Jährige festgenommen wurde und zunächst im Polizeigewahrsam landete. Von dort erfolgt am heutigen Tag die Überführung zur Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell