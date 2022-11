POL-SI: Neue Einstellungsberater bei der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein #polsiwi

Siegen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (15.11.2022) ist es zu einem Einbruch in ein mehrstöckiges Gebäude in der Koblenzer Straße gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Im Inneren gingen sie in mehreren Etagen die angemieteten Räumlichkeiten verschiedener Firmen an. Auch dort drangen sie Gewaltsam in die ...

