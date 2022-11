Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Landrat Andreas Müller und Abteilungsleiter der Polizei, Bernd Scholz, ehren 10 Personen für vorbildliche Zivilcourage #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montagabend (14.11.2022) hat die Ehrung für Zivilcourage im Kulturhaus LYZ in Siegen stattgefunden. Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hat in Kooperation mit der AOK Südwestfalen und dem FC Eiserfeld zehn Menschen aus dem Kreisgebiet ausgezeichnet.

Landrat und Behördenleiter Andreas Müller war von dem mutigen Handeln der Ausgezeichneten sichtlich beeindruckt. "Sie alle hatten Ohren und Augen offen. Dank Ihnen wird Siegen-Wittgenstein, nach wie vor eine der sichersten Regionen NRW's, noch sicherer. Meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten täglich daran, dass das so bleibt. Die Polizistinnen und Polizisten sind auf Menschen wie Sie angewiesen." "Bleiben Sie so, wie Sie sind", sagte er zu den Preisträgern.

Es wurden zehn Personen aus insgesamt sieben Fällen geehrt. Kriminalhauptkommissarin Susanne Otto und Bahman Pournazari aus dem Kriminalkommissariat Kriminalitätsprävention und Opferschutz stellten die ausgesuchten Einsätze vor. Einsätze, in denen durch sofortiges Handeln Schlimmeres verhindert werden konnte.

So haben beispielsweise eine junge Frau und ein junger Mann einen Übergriff auf eine junge Frau vereitelt. In einem weiteren Fall gelang es der Polizei, durch aufmerksames Hinsehen eines Mannes, einen Tankstellenräuber festzunehmen. Ebenfalls eine Auszeichnung erhielt ein Mann, der einem verunfallten 82-jährigen Radfahrer durch das sofortige Rufen des Rettungsdienstes das Leben gerettet hat.

Alle zehn Menschen hatten eines gemeinsam. Sie haben hin- und nicht weggeschaut und sich vorbildlich verhalten. Dafür standen sie am Abend im Mittelpunkt und wurden entsprechend geehrt.

