Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 23-jähriger Renault-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab, landet vor einem Baum und flüchtet #polsiwi

Siegen-Obersetzen (ots)

Am Samstagmorgen (12.11.2022) ist es gegen 06:00 Uhr auf der Buschhüttener Straße in Obersetzen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Zu diesem Zeitpunkt ging bei der Rettungsleitstelle ein sogenannter eCall aus dem Fahrzeug heraus ein. Die eingesetzten Beamten fanden an der Einsatzörtlichkeit einen verunfallten Renault-Clio. Der Renault stand frontal vor einem Baum. Von dem oder der Fahrzeugführerin fehlte jede Spur. Aufgrund der Unfallspuren konnte davon ausgegangen werden, dass der oder die Flüchtige am Ende einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen ist und frontal mit einem Baum kollidierte. Im Rahman der anschließenden Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer in einem Krankenhaus angetroffen werden. Der 23-Jährige hatte sich bei dem Unfall schwer verletzt. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der junge Mann alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Renault und den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen hat das Siegener Verkehrskommissariat bereits aufgenommen.

