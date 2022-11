Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen- Mehrere Einbrüche am Wochenende #polsiwi

Siegen / Burbach (ots)

Zu gleich mehreren Einbrüchen ist es zwischen Freitag- und Samstagabend (12.11.2022) im Kreisgebiet gekommen.

Freitagabend drangen unbekannte Täter zwischen 19:00 Uhr und 22:45 Uhr in ein Haus in der Mörikestraße in Siegen ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie einen Tresor und Bargeld.

Am Samstagabend schlugen Täter im Bereich Burbach gleich doppelt zu. Zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr warfen unbekannte Täter eine Scheibe eines Wohnhauses in der Straße "Alter Weiher" in Holzhausen ein. Im Anschluss durchwühlten sie das Objekt. Ob sie etwas entwendeten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Fast zeitgleich, zwischen 16:10 Uhr und 23:30 Uhr, drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Langenwaldstraße in Burbach ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ersten Ermittlungen nach entwendeten die Täter Bargeld.

In allen drei Fällen hat die Kripo die Ermittlungen bereits aufgenommen. Hinweise nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter der0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell