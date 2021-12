Polizei Dortmund

POL-DO: Korrektur zur Pressemitteilung Nr. 1414: Betrüger versuchten es bei drei weiteren Seniorinnen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1415

In unsere Pressemitteilung Nr. 1414 hat sich ein Fehler eingeschlichen: In Dortmund-Lütgendortmund ist es am Dienstagabend neben einem vollendeten Diebstahl in der Wohnung einer Seniorin zu drei weiteren Versuchen gekommen, nicht zu zwei. Wir haben dies in der Ursprungsmeldung korrigiert.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell