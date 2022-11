Lübeck (ots) - Gleich drei Einsätze in kurzer Folge bescherte am Donnerstag (10.11.2022) ein Neustädter der Polizei. Zunächst randalierte er in einer Spielhalle und verletzte den Mitarbeiter, dann beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und war zudem dabei, als sein Begleiter einen Mülleimer auf einem WC in Brand steckte. Eine eingeschlagene Haustür könnte ...

mehr