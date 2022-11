Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt i.H.

Trunkenheitsfahrt auf der L 309

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (09.11.) verständigte ein aufmerksamer Zeuge über Notruf die Polizei. Er bemängelte die Fahrweise eines Fahrzeugs, das auf der Bundesstraße 76 vor ihm fuhr. Der Pkw konnte im weiteren Verlauf durch die Polizei an der Autobahnauffahrt Neustadt kontrolliert werden. Dabei wurde Atemalkohol festgestellt.

Am späten Mittwochnachmittag fuhr ein aufmerksamer Fahrzeugführer auf der B76 hinter einem schwarzen Mercedes her. Das Fahrzeug fuhr in Schlangenlinien und stark verlangsamt. An einer roten Ampel Höhe Röbel sprach der Zeuge den 57-jährigen Mercedesfahrer an, um ihm seine Hilfe anzubieten. Dabei bemerkte er eine mögliche Trunkenheit und alarmierte die Polizei.

Mehrere Streifenwagen der Polizei aus Eutin, Süsel und Grömitz wurden in den Einsatz geschickt. Der Fahrzeugführer des Mercedes wendete nach der Ansprache des Zeugen und befuhr im weiteren Verlauf die Landesstraße 309 in Richtung Neustadt. Der Zeuge blieb mit seinem Fahrzeug dahinter und meldete weiterhin seinen Standort. Das Fahrzeug konnte schließlich durch die Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Grömitz in der Anschlussstelle Neustadt/Süd angehalten werden, was zur vorübergehenden Sperrung dieser führte.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Der 57-jährige Grömitzer wurde zur Polizei Neustadt i.H. gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Grömitzer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell