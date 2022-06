Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mann festgenommen

Wadrill (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland konnten am Pfingstsonntag, 05.06.2022, ermitteln, dass sich ein per Haftbefehl gesuchter 25-jähriger Mann in Wadrill aufhält. Pünktlich zur Mittagszeit klickten die Handschellen und der wegen eines Verkehrsverstoßes von der Staatsanwaltschaft Köln gesuchte Mann konnte widerstandslos in einem Wohnhaus festgenommen werden. Beamte der Polizeiinspektion Saarlouis verbrachten den Festgenommenen zur Justizvollzugsanstalt Ottweiler, wo er seine Haft antrat.

