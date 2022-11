Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei schnappte Graffiti-Sprayer #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (12.11.2022) ist es Beamten gelungen Graffiti-Sprayer zu schnappen. Gegen 02:45 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Einsatzleitstelle und machte Angaben zu drei jungen Männer, die im Bereich eines Parkhauses in der Krottdorfer Straße Graffitis sprühten. An der Einsatzörtlichkeit stellten die Beamten sechs Graffitis fest. Die Polizisten konnten drei junge Männer (14,17 und 18 Jahre), die zwischenzeitlich geflüchtet waren, im Bereich der Gartenstraße antreffen. Sie führten die Spraydosen noch mit sich. Die Beamten stellten die Farbdosen sicher. Ersten Schätzungen nach wird der entstandene Sachschaden auf einen unteren fünfstelligen Betrag beziffert. Gegen die drei ermittelt nun das Siegener Kriminalkommissariat wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti.

