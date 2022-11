Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Geschädigte nach Auseinandersetzung- Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (12.11.2022) ist es gegen 03:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek in der Hindenburgstraße in Siegen gekommen.

Nach verbalen Streitigkeiten schlugen unbekannte Tatverdächtige auf drei junge Männer ein. Alle drei erlitten Verletzungen im Gesichtsbereich.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen die Unbekannten aufgenommen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

