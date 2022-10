POL-W: SG "Wir sind Ihre Polizei - vor Ort" kommt auf den Neumarkt nach Solingen

Wuppertal (ots) - In der letzten Woche kam es in Wuppertal zu diversen Einbrüchen. Wuppertal - Am 17.10.2022 kam es in der Elberfelder Straße zu einem Einbruch in ein Büro. Unbekannte schlugen ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Es wurde nichts gestohlen. Am 17.10.2022 wurden fünf Einbrüche in Musterfertighäuser an der Mirker Straße gemeldet. Durch Aufhebeln verschafften sich die Straftäter Zutritt und entwendete Videokameras. Vom 18.10.2022 auf den ...

mehr