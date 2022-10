Polizei Wuppertal

POL-W: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei - Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19.10.2022, gegen 01:00 Uhr) haben zwei Tatverdächtige versucht in einen Kiosk in der Ludwigstraße einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete zwei dunkel gekleidete Männer (34, 43), die vermutlich mittels Brecheisen über ein Fenster in den Kiosk einsteigen wollten. Um die Tathandlung zu unterbinden, rief der Zeuge nach den beiden Männern und kontaktierte dann die Polizei. Die flüchtenden Tatverdächtigen konnten im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte angetroffen werden. Beide Männer sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und wurden durch die Beamten festgenommen. Noch vor der eigentlichen Vorführung bei dem zuständigen Richter, wurde in anderer Sache ein Haftbefehl unter anderem wegen räuberischen und gewerbsmäßigen Diebstahls gegen den 34-jährigen Verdächtigen erlassen. Dieser wurde daraufhin in die Untersuchungshaft überstellt. Die Ermittlungen gegen beide Tatverdächtige durch die Staatsanwaltschaft und die Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell