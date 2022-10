POL-W: W/RS/SG "Die Kommissare. Kriminalpolizei an Rhein und Ruhr 1920-1950" - letzter öffentlicher Besichtigungstermin am Sonntag

Wuppertal (ots) - Am 16.10.2022 haben gegen 21:00 Uhr drei unbekannte Tatverdächtige einen 31-Jährigen Mann auf der Hardtstraße in Remscheid ausgeraubt. Der 31-Jährige war auf der Hardtstraße unterwegs, als er von drei ihm unbekannten Männern angesprochen wurde. Die Tatverdächtigen hielten den 31-Jährige plötzlich fest, drohten ihm mit Gewalt und raubten ihn aus. Der bestohlene Mann konnte sich in der Folge zu ...

