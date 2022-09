POL-HI: Erneuter Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Gutenbergstraße (Neu) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Zeit von ca. 18:00 Uhr bis ca. 04:45 Uhr in der Gutenbergstraße auf dem Parkplatz, eines dort befindlichen Einkaufsmarktes, zu einem Diebstahl eines grauen französischen Kleinwagens, Peugeot 407, gekommen. An dem grauen Fahrzeug sind französische Kennzeichen ...

