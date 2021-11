Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Abfahrt von der BAB 71 mit Pkw ins Schleudern gekommen

Stadtilm (ots)

Nach einem Unfall auf der A 71 zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-Ost und Stadtilm mit seinem Pkw Citroen musste ein 19-Jähriger zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Sonntag gegen 19:45 Uhr war der junge Mann in Richtung Sangerhausen gefahren. An der Anschlussstelle Stadtilm wollte er von der Autobahn abfahren. Dabei verlor der 19-Jährige die Kontrolle über den Citroen, kam ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Dann schleuderte der Pkw nach links in den Straßengraben. Entgegengesetzt zur Fahrbahn blieb das Auto stehen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Fahrer leicht verletzt. Sein Pkw wurde vom Abschleppdienst geborgen.

