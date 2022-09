POL-HI: Jugendlicher Ladendieb in Alfeld versucht sich seiner Ergreifung zu entziehen

Hildesheim (ots) - SÖHLDE (erb). Am 23.09.2022, etwa zwischen 21:20 Uhr und 21:25 Uhr, zündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Landtagswahlplakat in der Straße "An der Mühle" in 31185 Söhlde an. Der Tatort befindet sich auf der Zuwegung zum dortigen Supermarkt. Das Plakat wurde dadurch zerstört. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt - insbesondere zu dem oder den ...

