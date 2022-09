Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Zeugenaufruf zu Diebstahl eines französischen Kleinwagens

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Gutenbergstraße (Neu)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Zeit von ca. 18:00 Uhr bis ca. 04:45 Uhr in der Gutenbergstraße auf dem Parkplatz, eines dort befindlichen Einkaufsmarktes, zu einem Diebstahl eines grauen französischen Kleinwagens, Peugeot 407, gekommen. An dem grauen Fahrzeug sind französische Kennzeichen angebracht. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

