POL-HI: Harsum - tödlich verunfallter Kleinkraftradfahrer

Hildesheim (ots)

Harsum, B494 (al) Am Freitagabend, 23.09.22, gegen 20:15 Uhr befährt ein 84-Jähriger aus Harsum mit seinem KKR, einer Simson Schwalbe, die Peiner Landstr. in Harsum, um auf die B 494 in Richtung Peine einzubiegen. Der wartepflichtige KKR-fahrer übersieht dabei den SUV der Marke Kia einer 25-jährigen Fahrerin aus Edemissen, die die B 494 aus Norden kommend in Richtung Hildesheim befährt. Der KKR-fahrer fährt unmittelbar in den Fahrweg des SUV, der einen Zusammenstoß nicht verhindern kann, und wird frontal erfasst. Ein durch Zufall zeitnah vor Ort eintreffender Mannschaftswagen der Freiwilligen Feuerwehr Garmissen leistet umgehend Erste Hilfe und beginnt mit Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der 84-jährige KKR-fahrer erliegt jedoch seinen Verletzungen und verstirbt noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße 494 wird für die Polizeiliche Unfallaufnahme von ca. 20:30 Uhr bis 24 Uhr zwischen den beiden Abzweigen Peiner Landstraße und Morgenstern voll gesperrt. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum auch mit Hilfe der FFW Harsum durch die Ortschaft Harsum umgeleitet.

