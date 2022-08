POL-WAF: Beelen. Auffahrunfall an Ampel

Warendorf (ots) - Ein falscher Telekom-Mitarbeiter hat Schmuck aus einer Wohnung in Ahlen gestohlen. Der Unbekannte hatte am Donnerstag (11.08.2022, 12.00 Uhr) bei einer 84-jährigen Rentnerin in der Lessingstraße in Ahlen geklingelt und sich als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben. Nachdem der Unbekannte wieder weg war stellte die Frau fest, dass Schmuck gestohlen wurde. Nachbarn informierten daraufhin die Polizei. Bitte ...

