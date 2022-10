Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Aktionstage "Riegel vor! Sicher ist sicherer" - Polizei informiert über die Möglichkeiten sich vor Einbrüchen zu schützen

Wuppertal (ots)

Am kommenden Wochenende bietet die Polizei im bergischen Städtedreieck Informationen zum Thema Einbruchschutz an. In nahezu jedem zweiten Fall scheitern Täter auf Grund guter Sicherung von Türen und Fenstern bei dem Versuch in Wohnungen oder Häuser einzubrechen. Trotzdem ist jeder Einbruch ein Einbruch zu viel. Es ist wichtig vorzubeugen, um es Straftätern möglichst schwer zu machen ihre Taten auszuführen. Die Polizei Wuppertal bietet an den folgenden Tagen technische Tipps rund um das Thema Einbruchschutz an: Freitag, 28.10. von 10-15 Uhr in Remscheid im Polizeigebäude am Quimperplatz Samstag, 29.10. von 10-15 Uhr in Solingen in den Räumen der Polizei an der Kölner Straße Sonntag, 30.10. von 10-15 Uhr in Wuppertal im Polizeipräsidium an der Friedrich-Engels-Allee. Für einen Beratungstermin ist eine vorherige Anmeldung bis zum 28.10.2021 notwendig. Die Vereinbarung eines Termins ist unter der Telefonnummer 0202 / 284 1801 (Anrufbeantworter) möglich. (sw)

