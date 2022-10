Polizei Wuppertal

POL-W: W - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In der letzten Woche kam es in Wuppertal zu diversen Einbrüchen. Wuppertal - Am 17.10.2022 kam es in der Elberfelder Straße zu einem Einbruch in ein Büro. Unbekannte schlugen ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Es wurde nichts gestohlen. Am 17.10.2022 wurden fünf Einbrüche in Musterfertighäuser an der Mirker Straße gemeldet. Durch Aufhebeln verschafften sich die Straftäter Zutritt und entwendete Videokameras. Vom 18.10.2022 auf den 19.10.2022 brachen bislang unbekannte Personen in einen Kindergarten am Klingelholl ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. In der Nacht vom 19.10.2022 auf den 20.10.2022 wurde durch unbekannte Personen in ein Bürogebäude eines Unternehmens in der Straße Uhlenbruch eingedrungen. Die Täter verursachten einen Sachschaden von circa 10.000 Euro. Es wurde nichts gestohlen. Einbrecher gelangten am 20.10.2022 zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr durch das Aufhebeln eines Fensters in einen Lebensmittelgeschäft Am Diek. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. Schützen Sie sich! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten! (rb)

