Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Autodiebe in Meuselwitz unterwegs - Altenburger Polizei ermittelt

Gera (ots)

Meuselwitz: Gleich zweimal waren bislang noch unbekannte Autodiebe am vergangenen Wochenende in Meuselwitz aktiv - einmal mit Erfolg. Ins Visier der Täter rückte dabei zunächst ein Audi RS5, der in der Schulstraße geparkt war. In der Zeit vom 07.07.2022, 22.00 Uhr bis zum 08.07.2022, 12.45 Uhr versuchten sie die Fahrertür auf unbekannte Art und Weise zu öffnen. Dies misslang. Zu einem ähnlichen Fall kam es in der Zeit vom 08.07.2022, 20.00 Uhr bis zum 09.07.2022, 02.20 Uhr. Hier gelang es den Dieben, einen Audi A4 Avant zu entwenden, der in der Rathenaustraße abgestellt war. Trotz sofort nach Bekanntwerden eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnten weder das Fahrzeug noch die Täter ausfindig gemacht werden. Ob und inwieweit zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Vor diesem Hintergrund sucht die Kripo Altenburg nach Zeugen. Haben Sie in den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten wahrgenommen oder gar den Täter bei der Tat beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer: 03447/481-402 aufgenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell