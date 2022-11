Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Geschwindigkeitsmessung auf der Bremer Heerstraße

Delmenhorst (ots)

Am vergangenen Freitag, 11. November 2022, führten Beamte der Polizei Delmenhorst Geschwindigkeitsmessungen auf der Bremer Heerstraße durch.

In der Zeit von 20:10 bis 23:50 Uhr durchfuhren insgesamt 391 Fahrzeuge den überwachten Bereich in Höhe vom Großen Tannenweg. Insgesamt stellten die Beamten dabei 41 Verstöße fest. In 15 Fällen war die Überschreitung so hoch, dass Bußgelder verhängt werden müssen. Drei dieser Verstöße werden die Verhängung eines Fahrverbots nach sich ziehen.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 108 km/h. Die Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit um mehr als 50 km/h wird innerhalb geschlossener Ortschaften mit einem zweimonatigen Fahrverbot und einer Verdoppelung des regulär zu zahlenden Bußgelds geahndet. Der Verursacher wird sich somit auf die Zahlung von 1.120 Euro einstellen müssen.

