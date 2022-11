POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Gärtnerei +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein 17-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstag, 15. November 2022, 07:55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt. Der junge Mann aus der Gemeinde Stadland befuhr die Straße "Am Stadion" und kam mit seinem Motorrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Notarzt stufte die Verletzungen vor Ort als leicht ein. ...

