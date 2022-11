Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte drangen in Bürokomplex ein- Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (15.11.2022) ist es zu einem Einbruch in ein mehrstöckiges Gebäude in der Koblenzer Straße gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Im Inneren gingen sie in mehreren Etagen die angemieteten Räumlichkeiten verschiedener Firmen an. Auch dort drangen sie Gewaltsam in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten die Büros.

Ob Gegenstände entwendet wurden ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Es entstand erheblicher Sachschaden. Ersten Schätzungen nach wird dieser auf einen unteren fünfstelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der 0271/7099 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell