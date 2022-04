Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots)

Ein 61-jähriger Autofahrer verursachte am Montagmorgen unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall auf der Südtangente. Der Hyundai-Fahrer war gegen 09.20 Uhr von Wolfartsweier kommend in Richtung Karlsruhe unterwegs. An der Kreuzung Fiduciastraße besteht derzeit eine Fahrbahnverengung durch eine Baustelle, was der Autofahrer vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung nicht erkannte. In der Folge durchbrach er die Baustellenbegrenzung, beschädigte zwei Warnbarken, kreuzte die beiden Fahrstreifen des Gegenverkehrs und fuhr noch etwa 15 Meter weiter in den angrenzenden Grünstreifen, wo ein Baumstumpf letztlich seine Fahrt beendete. Um den Pkw zu bergen musste ein Kran eingesetzt und die Südtangente kurzzeitig voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Ein Alkoholtest bei dem 61-Jährigen ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

