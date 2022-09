Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Stadtmitte: 15-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (8. September 2022) gegen 19 Uhr kam es auf der Hansastraße/Petersstraße zwischen zwei Personen zu einem verbalen Streit. In der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung verletzte ein 22-Jähriger einen 15-Jährigen mit einem Messer am Bein. Nach einer Notoperation ist er außer Lebensgefahr. Auch der 22-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (312)

