POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Ein Pkw war am Montag, 15. August 2022, nach einem Verkehrsunfall auf der B212 in der Gemeinde Ganderkesee nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beteiligten Personen blieben unverletzt.

Um 06:50 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau aus der Gemeinde Wardenburg mit einem Hyundai die B212 in Richtung Bookholzberg. In Höhe des Holler Wegs fuhr sie an einem Pkw vorbei, der nach rechts in den Holler Weg abbog. Dabei übersah sie den vorausfahrenden Skoda einer 43-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee, die von der B212 nach links in die Straße 'Bülterei' abbog.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der entstandene Sachschaden betrug etwa 7.500 Euro.

