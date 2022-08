Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Brand in der Gemeinde Hude

Delmenhorst (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Radlader ist am Montag, 15. August 2022, gegen 08:30 Uhr, ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Holler Landstraße in der Gemeinde Hude ausgebrochen. Eine Zeugin konnte beobachten, dass der Radlader, der in der Zufahrt einer Lagerhalle für Fahrzeuge und technische Geräte stand, Feuer fing und verständigte die Feuerwehr.

Da sich das Feuer vom Radlader schnell auf das Dach und anschließend die komplette Halle ausbreitete, rückten insgesamt 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wüsting, Altmoorhausen, Hude und Köterende aus. Ein Drehleiterwagen aus Oldenburg wurde zur Unterstützung angefordert. Die Feuerwehren konnten das Übergreifen der Flammen auf einen Stall mit 36 Rindern verhindern und hatten den Brand um 09:10 Uhr gelöscht. Die Besatzung eines ebenfalls ausgerückten Rettungswagens musste glücklicherweise nicht eingreifen. Personen blieben unverletzt.

In der Lagerhalle wurden diverse landwirtschaftliche Maschinen durch die Flammen beschädigt. Der entstandene Schaden betrug ersten Schätzungen zufolge ungefähr 500.000 Euro.

Der Radlader und die Lagerhalle wurden beschlagnahmt, um die genaue Ursache des technischen Defekts ermitteln zu können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell