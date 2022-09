Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Falsche Telekom-Mitarbeiter berauben Seniorin in ihrem Haus

Krefeld (ots)

Zwei Männer haben sich Zutritt zum Haus einer Seniorin verschafft und ihren Schmuck mitgenommen. Am Freitag (9. September 2022) gegen 12 Uhr hatten sie an der Tür der 86-Jährigen geklingelt und sich als Mitarbeiter der Telekom ausgegeben. Dann betraten sie gegen den Willen der Frau ihr Haus. Während einer im Erdgeschoss blieb, begab sein Komplize sich in den ersten Stock und nahm dort zwei Schatullen mit Schmuck von fünfstelligem Wert an sich. Danach ergriffen die Männer die Flucht.

Während die Polizei nach den Tätern fahndete, meldete sich eine Zeugin, die zwei Männer beobachtet hatte, die von der Marienstraße kamen und im Bereich der Kreuzung von Anrather und Kölner Straße zwei Schatullen mit mehreren Schmuckstücken in ein Gebüsch geworfen hatten. Danach entfernten sie sich zu Fuß Richtung Meerbusch Osterath. Polizeibeamte stellten den Schmuck sicher.

Die Männer sind 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und haben kurze dunkle Haare. Sie trugen schwarze oder blaue Anzüge und haben ein "mitteleuropäisches Aussehen". Beide sprechen fließend Deutsch. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (311)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell