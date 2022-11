Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verfolgungsfahrt mit Polizei - Drogen und Schreckschusswaffen im Fahrzeug #polsiwi

Kreuztal / Hilchenbach-Kredenbach (ots)

Am Freitagabend (18.11.2022) gegen 18:30 Uhr ist es im Bereich Kredenbach und Kreuztal zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei gekommen. Den Ordnungshütern fiel in Kredenbach ein PKW auf, bei dem in der Vergangenheit bereits Unregelmäßigkeiten festgestellt worden sind. Aus diesem Grund sollte das Fahrzeug und seine Insassen kontrolliert werden. Als die Beamten Anhaltezeichen gaben, beschleunigte der PKW in Richtung Kreuztal. In der Folge kam es zu einer Verfolgungsfahrt, die unter anderem durch ein Wohngebiet im Ortsteil Ferndorf führte. Letztlich konnte das Fahrzeug gestellt werden. Neben dem 19-jährigen Fahrer befanden sich ein 22-jähriger Beifahrer sowie zwei weitere männliche Mitinsassen (18 Jahre und 22 Jahre) im Auto. Bei der anschließenden Kontrolle wurden die Polizisten fündig. Eine nicht geringe Menge an Drogen, zwei Schreckschusspistolen (sog. PTB-Waffen) und ein Bargeldbetrag wurden zu Tage gefördert. Die Gegenstände stellte die Polizei sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in Sachen Drogen/Waffen/Bargeld übernommen. Insbesondere im Visier steht der 22-jährige Beifahrer. Die genauen Besitzverhältnisse der sichergestellten Sachen sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz wird eingeleitet. Aufgrund der Fluchtfahrt ermittelt zudem das Verkehrskommissariat gegen den 19-jährigen Fahrer wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Beamten vor Ort beschlagnahmten im Rahmen der Kontrolle den Führerschein des jungen Fahrers.

