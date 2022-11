Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und anschließendem EC-Kartenbetrug #polsiwi

Netphen/Dreis-Tiefenbach (ots)

Am 28.10.2022 ist es in einem Discounter an der Straße Im Grunde in Dreis-Tiefenbach zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Neben Bargeld fehlte auch eine EC-Karte. Mit dieser Karte hob ein bislang unbekannter Täter in einer nahegelegenen Sparkassenfiliale anschließend Geld ab. Die Polizei hatte umgehend Ermittlungen eingeleitet.

Von dem Geldautomaten der Sparkasse liegen der Polizei inzwischen Lichtbilder von der Abhebung vor. Die Lichtbilder sind unter folgenden Link einsehbar: https://polizei.nrw/fahndung/92010

Zu sehen ist ein junger Mann. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

-ca. 25-35 Jahre -ca. 170 cm groß -kräftige Statur -abrasierte Haare -gepflegtes Erscheinungsbild -bekleidet mit einem weißen Poloshirt, einer Bluejeans mit auffällig hellen Flecken am Gesäß, weiß/schwarze Sportschuhe

Das Kriminalkommissariat Kreuztal fragt: Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Wer kennt die Person auf den Bildern? Zeugen werden gebeten, sich unter der 02732/909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell