Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter zersticht Autoreifen eines Fiat-Wohnmobils

Konstanz (ots)

Die Reifen an einem geparkten Wohnmobil zerstochen hat ein Unbekannter im Zeitraum von Dienstagnacht bis Mittwochnacht auf der Gustav-Schwab-Straße. Der Täter zerstach an dem ordnungsgemäß abgestellten Fiat-Wohnmobil alle vier Reifen und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

