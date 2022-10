Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrt missachtet

ein Leichtverletzter (12.10.2022)

St. Georgen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Einmündung der Kinzigstraße in die Martin-Luther-Straße. Ein 59-jähriger Dacia Duster Fahrer bog von der Kinzigstraße nach links auf die Martin-Luther-Straße ab. Dort stieß er mit einem 50-Jährigen zusammen, der mit einem Fiat Tipo in Richtung Schwarzwaldstraße fuhr. Der Fiat Fahrer erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Am Dacia entstand Blechschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

