POL-KN: (Allensbach, B33 neu, Lkr. Konstanz) SUV verliert Ladung und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Allensbach, B33 neu (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist es am Dienstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, auf der Bundesstraße 33 neu zwischen Radolfzell und Allensbach gekommen. Ein schwarzer Porsche-SUV hielt im zweispurigen Bereich auf der B33 neu zwischen Radolfzell und Allensbach kurz vor der Anschlussstelle Allensbach-West im Grünstreifen am Fahrbahnrand an. Kurz bevor ein Lastwagen an dem stehenden Auto vorbeifuhr, beschleunigte die Fahrerin des SUV so stark, dass die im geöffneten Kofferraum transportierten Möbel auf die Fahrbahn fielen. Der Fahrer des Brummis konnte einen Unfall noch durch rechtzeitiges Ausweichen verhindern. Eine dahinterfahrende 57-jährige Mercedes-Fahrerin kollidierte jedoch mit den auf der Fahrbahn liegenden Möbeln. Die Höhe des dadurch am Auto entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. In der Folge hielt die Fahrerin des SUV im Bereich der Anschlussstelle Allensbach-West kurz an, setzte ihre Fahrt dann jedoch in Richtung Konstanz fort, ohne sich um die verlorene Ladung zu kümmern. Bei dem Porsche-SUV soll es sich um einen schwarzen Wagen mit Frankfurter Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf den flüchtigen SUV geben können, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 99660-0, in Verbindung zu setzen.

