POL-GF: Zeugenaufruf im Nachgang zum tödlichen Verkehrsunfall

Gifhorn (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 06:34 Uhr kam es auf der Hamburger Straße in 38518 Gifhorn zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Wittingerin befuhr mit ihrem Skoda Fabia die Hamburger Straße in Richtung Zentrum. Kurz vor der Ortsfeuerwehr Gamsen kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Verkehrsinsel. Die zwei Verkehrszeichen sowie die zwei kleineren Straßenbäume, die sich ...

